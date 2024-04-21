Mardin'de panelvan ile hafif ticari araç çarpışması: 11 yaralı
Mardin-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada, panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Mardin- Diyarbakır kara yolunun Akres mevkisinde 34 HKC 122 plakalı panelvan ile 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada B.O, D.O, B.O, G.O, H.C, M.Ş, S.S, B.S, A.C, N.O. ve Ş.O. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.