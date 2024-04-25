Mardin'de "Gazze" konulu enstalasyon sergisi açıldı
Mardin Artuklu ilçesinde, Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Gazze'deki çocuklarla ilgili yapılan karakalem çalışmalarının sergilendiği bir enstalasyon sergisi açıldı. Sergiye, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin Gazze'deki durumla ilgili duyarlılıkları takdirle karşılandı ve serginin amacının öğrencilere empati duygusunu aşılamak olduğu belirtildi.
Mardin'de "Gazze" konulu enstalasyon sergisi açıldı.
Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan sergide, Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri Gazze'deki çocuklarla ilgili yaptıkları karakalem çalışmaları sergilendi.
Açılışa, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Saruhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Duyan, öğrencileri Gazze'deki durumla ilgili duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.
Saruhan da, amaçlarının öğrencilere empati duygusunu aşılamak olduğunu belirtti.