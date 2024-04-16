Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
Mardin'de firari 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmada; hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanımı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN