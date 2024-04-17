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Mardin'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın hafif ticari araca ve minibüse çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın hafif ticari araca ve minibüse çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 14.30 saatlerinde plakası belirlenemeyen tır, 34 CVK 840 plakalı minibüs ile bir hafif ticari araca çarptı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin trafik Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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