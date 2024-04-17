Mardin'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın hafif ticari araca ve minibüse çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 14.30 saatlerinde plakası belirlenemeyen tır, 34 CVK 840 plakalı minibüs ile bir hafif ticari araca çarptı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN