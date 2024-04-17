Mardin'de kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.
İlçenin Kabala Mahallesi kırsal alanında kayalıklara çıkan Hamdullah Buray, dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Buray, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.