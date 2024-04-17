Mardin'de silahlı saldırı sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yalınağaç köyünde hayvan otlatan 16 yaşındaki S.E., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN