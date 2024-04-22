- Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.