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Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

- Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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