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Mardin'de otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza gece saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Markası ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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