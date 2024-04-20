Trafik Polisi Yaşlı Vatandaşı Yardım Etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürümekte zorluk yaşayan vatandaşı trafik polisi yolun karşısına geçirdi.

Mardin Caddesinde yürümekte zorluk çeken yaşlı adam, yaya geçidinde bekleyerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada caddede görev yapan trafik polisi yaşlı adamın yanına giderek karşıya geçirdi. Bu sırada sürücüler de trafiği durdurdu. O anları vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede viral olan görüntüler sonrasında polis memurunun davranışı takdir topladı. - MARDİN