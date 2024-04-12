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Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

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Mardin'in Midyat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda İsrail aleyhine slogan atıldı, tekbir getirildi.

Basın açıklamasını okuyan İbrahim Akar, İsrail'in saldırılarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun da katledildiğini belirterek, hayatını kaybeden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini söyledi.

Akar, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye İsrail Mardin Gazze Politika Güncel Haberler

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