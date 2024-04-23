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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 23 Nisan'da Koltuğunu İlkokul Öğrencisine Devretti

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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Emine Eylül Anıl'a bıraktı. Alma, çocukların il başkanlığına yaptıkları ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Emine Eylül Anıl'a bıraktı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Anıl'a devretti.

Farkındalık oluşturmak adına il yürütme toplantısında başkan yardımcıları da koltuklarına çocukları oturttu.

Alma, çocukların il başkanlığına yaptıkları ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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