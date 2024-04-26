Mardinli İşadamı Samsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Ziyaretini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretine eşlik eden ve ikili görüşmelere katılan Mardinli işadamı Mehmet Samsa, bu ziyaretin her iki ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye ve Irak ilişkilerinde önemli bir sıçramaya neden olacağını vurguladı. Samsa, ziyaret sırasında yapılan anlaşmaların niteliğinin ziyareti çok anlamlı kıldığını ifade etti.

Samsa, yaklaşık 20 yıldır Irak ve Kürt Bölgesi'nde farklı sektörlerde yatırım ve hizmetlerde bulunan bir işadamı olarak, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine dikkat çekti. Bu projenin bölge ülkelerinin geleceği için önemli imkanlar sağlayacağını ifade etti.

Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin şu anda yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu hatırlatan Samsa, bu rakamın ziyaret sonrasında artabileceğini işaret etti.

Samsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin dünyaya alternatif, güvenli ve hızlı bir transit koridorunun açılması ve duyurulması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Körfez ülkeleriyle olan ticaretinde bu hattın kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında imzalanan 26 antlaşmanın hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu belirten Samsa, bu antlaşmaların bölgedeki ticaretin ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi'nin, bölgedeki ticaretin yanı sıra enerji alanında da önemli fırsatlar sunacağını belirten Samsa, Mardin gibi İpekyolu üzerindeki illerin de bu projeden olumlu etkileneceğini vurguladı.

Samsa, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve ticari potansiyelin artmasına katkı sağlayacak bu ziyaretin yeni imkanlar ve fırsatlar getirdiğini sözlerine ekledi.

Mevcut ticaret hacminin her ne kadar 20 milyar dolar civarında olsa da petrol ekonomisine dayalı 42 milyon nüfusu barındıran Irak pazarının çok daha yüksek ticari ve ekonomik potansiyel arz ettiği gündeme gelen yeni projelerden de anlaşıldığını belirten Samsa, şunları kaydetti:

"Irak pazarına girdiğimiz günden beri bugün Kalkınma Yolu olarak isimlendirilen proje güzergahının önemini her platformda gündemde tutarak bunun sunduğu lojistik ve ticari potansiyeline vurgu yaptık. 2018-2019 yıllarında yaptığımız bir çalışmada ve dönemin ticaret Bakanına sunduğumuz bir notta bugün gündeme gelen bu rotanın aktifleştirilmesi özellikle lojistik alanında hem Türkiye ve Irak'ın hem de diğer bölge ülkelerinin Büyük bir fırsat ve avantaj elde edileceğini, zira bugün körfezden Mersin limanına veya Akdeniz'e kıyısı bulunan herhangi bir Avrupa limanına Süveyş kanalı üzerinden erişimin en iyi ihtimalle 34-35 günü bulurken, Basra limanından Kalkınma Yolu güzergahından karayolu veya demiryolu ile Irak ve Türkiye üzerinden rahatlıkla 5-6 günde herhangi bir Avrupa ülkesine taşıma yapmanın mümkün olduğunu ifade ettik. Bu avantaj ve imkan elbette tarihi bir fırsat penceresi sunmaktadır. Donemin gümrük ve ticaret müşavirleriyle yaptığımız istişarelerde de bu durumu somut olarak gündemde tuttuk."

KAYNAK: www.mardinlife.com