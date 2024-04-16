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Mardin'de tehlikeli sürat denemesi yapan gençler pes dedirtti

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Mardin'in Midyat ilçesinde, motosikletin üzerinde yüz üstü yatarak sürat denemesi yapan gençlerin görüntüleri, pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde Midyat'ta, trafik akışı olan yolda 3 gencin tehlikeli bir şekilde sürat denemesi yaptıkları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, 3 gencin sürat yaparken, 2 gencin ise motosikletin üstüne yatarak ilerledikleri anlar saniye saniye görülebiliyor. Motosiklete yüz üstü yatarak sürat denemesi yapan sürücüler, hem kendilerini hem de diğer araçlardaki sürücülerin canını hiçe saydılar. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midyat Mardin Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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