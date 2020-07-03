Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının iki şüphelisi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının iki şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlardaki 11 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin A.N. ve H.K. olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlılardan A.N'nin 25, H.K'nin 14 farklı suçtan dosyalarının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların iş yerlerine girmeleri ve hırsızlık anları yer alıyor.

Kaynak: AA