Son dakika haberi | Osmaniye'de özel harekat destekli 'hırsızlık' operasyonunda 6 tutuklama Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 9 kişi yakalandı. OSMANİYE'de, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, bölgelerdeki 250 güvelik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 9 şüphelinin kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyonda Y.M.Ö. (33), Ö.U. (25), Y.Ç. (22), Ö.C.A. (20), T.T. (19), N.K. (18) ile 18 yaşından küçük S.Ç., V.D., A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Münir Karaloğlu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Osmaniye'de özel harekat destekli 'hırsızlık' operasyonunda 6 tutuklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.