Acemi hırsızlar önce kameralara ardından polise yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde 3 farklı iş yerine giren 2 hırsız önce güvenlik kameraların ardından da polise yakalandı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız gece saatlerinde 3 farklı iş yerine girerek teknolojik malzemeler ve yaklaşık 15 bin lira nakit para çaldı. O a anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Camdan iş yerine giren kapüşonlu ve maskeli 2 hırsızın uzun süre dükkanda kalarak hırsızlık yaptığı görüldü. Sabah dükkanlarını açan ve soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan ve güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.K. ve A.H. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 acemi hırsız, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.