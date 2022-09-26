Erzurum gündem haberi... Erzurum'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Güncel Haberler Erzurum haberleri... Erzurum'da, hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Erzurum'da, hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karışan ve hırsızlığı meslek haline getirdiği değerlendirilen şüpheliler üzerinden çalışma başlattı. Yaklaşık 3 boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kent merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 8 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Fatih Y, A.E.K, M.Ç, R.Ş, E.E, E.K, S.T. ve E.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden R.Ş, E.E, E.K, S.T. ve E.T. emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.E.K. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güncel Haberler

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