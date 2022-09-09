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Hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

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Adana'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı, evlerde arama yaptı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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