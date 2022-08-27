Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı Güncel Haberler Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 5'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 5'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 6 adresten 830 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 90 personelle 13 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i kadın 6 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 fişek ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin bazı adreslere şapka ve bezlerle yüzlerini kapatarak girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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