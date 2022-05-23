Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi - Haberler

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Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'deki denetimlerde motosiklet sürücülerine 88 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine toplam 88 bin 705 lira ceza kesildi.

Kayseri'de yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine toplam 88 bin 705 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Yeni Sanayi, Argıncık Doğu Sanayi, Organize Sanayi Bölgesi ve Mimsin Organize Sanayi Bölgesi'nde eş zamanlı yapılan çalışmalarda, 114 kişinin ve 59 motosikletin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, ehliyetsiz ve tescilsiz motosiklet kullanan sürücülere 55 bin 705, ruhsata işlenmeyen sepetli motosiklet kullananlara ise 33 bin lira ceza kesildi, 10 motosiklet de trafikten men edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kayseri, Güncel, Haberler

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