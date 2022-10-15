33 EVDEN 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da 33 eve girerek yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin sokak sokak dolaşarak, hırsızlık yapacakları evleri seçtikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kamera kayıtlarında şüphelilerin sokaklarda dolaşarak hırsızlık yapacakları evleri belirlediği, genellikle apartmanlara tırmanarak dairelere girdiği görüldü. Polis kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheli Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Emircan A.(19) ile Ferhat Ö.(30) isimli şüphelilerin sorgularında Esenyurt'ta 17, Avcılar'da 5, Bağcılar'da 4, Bahçelievler'de 7 olmak üzere toplam 33 evden hırsızlık yaptığı, yaklaşık 3 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Çok sayıda suç kayıtları olan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.