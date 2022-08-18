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Son dakika haberi! Kağıthane'de hırsızısın daireye tırmanma anı kamerada

Son dakika haberler: Kağıthane'de hırsızısın daireye tırmanma anı kamerada Kağıthane'de duvardan atlayıp 1 buçuk dakikada 3'üncü kattaki eve giren hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kağıthane'de hırsızısın daireye tırmanma anı kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de duvardan atlayıp 1 buçuk dakikada 3'üncü kattaki eve giren hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin örümcek adam gibi saniyeler içinde duvara tırmandığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüpheli Rahmi E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de gerçekleşen hırsızlık olayında Gültepe ve Çağlayan'da bulunan iki ayrı adrese giren şahıslar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. Hırsızların eve girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. Gültepe'de 3'üncü kattaki eve örümcek adam gibi saniyeler içinde tırmanan hırsızın görüntüsü ise hayrete düşürdü. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Rahmi E. ve Cigerhun S. (17)'yi gözaltına aldı. 2 Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kağıthane 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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