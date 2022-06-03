Araçları çenç yaparak vatandaşı 1 milyon TL zarara uğratmışlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araçları çenç yaparak vatandaşı 1 milyon TL zarara uğratmışlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Araçları çenç yaparak vatandaşı 1 milyon TL zarara uğratmışlar

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda araçların çenç edilerek vatandaşın 1 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda araçların çenç edilerek vatandaşın 1 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre İl genelinde meydana gelen 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayları ile ilgili olarak çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri 5 araç ve bir 1 dorseyi inceledi. Yapılan incelemelerde araçların çenç yapıldıklarına dair rapor alınarak adli soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu araçları satarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Kayseri Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title