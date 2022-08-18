Kağıthane'de açık pencere hırsızı binaya böyle tırmandı

KAĞITHANE'de sıcaklar yüzünden açık bırakılan pencerelerden evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin binaya tırmanarak pencereden içeri girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kağıthane, Çağlayan ve Gültepe'de Mahallelerinde iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelinin binaya tırmandığı ardından pencereden içeri girdiği görüldü. Şüphelinin elinde eldiven yüzünde ise maske olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheliler Rahmi E.(19) ile suç ortağı C.S.(17) 'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Rahmi E.'nin 1, yaşı küçük olduğu için Çocuk Büroya teslim edilen C.S.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin sıcak havalar nedeniyle açık bırakılan pencereleri takibe aldıkları, buralara tırmanarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.