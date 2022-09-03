Eskişehir haberi | Eskişehir'de ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlık olayının şüphelileri A.B. ile Y.U'yu saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada 15 yüzük, 8 çift küpe, 5 bilezik, 5 gram altın, 5 çeyrek altın ve farklı modellerde 240 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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