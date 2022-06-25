Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar

ADANA'da, hırsızlık için gittikleri adreste tanışan Ali Gaffar S. (21) ile Mehmet Ali O. (18), birlikte hareket edip son 1 ayda 10 motosiklet çaldı. Ali Gaffar S.'nin motosikletlerin direksiyon kilidini kırdığı, Mehmet Ali O.'nun ise aracı sürükleyip götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, birbirlerini suçladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son 1 ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin önce keşif yaptığı sonra eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken diğerinin de aracı sürükleyip götürdüğü de saptandı.