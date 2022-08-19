Ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı Aksaray'da ev ve iş yerlerinden çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Aksaray'da ev ve iş yerlerinden çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, elektronik eşya, akü ve elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlenen operasyonda A.K. (27), A.Ç. (34), H.I. (40) ve S.S. (55) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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