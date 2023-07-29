İstanbul'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan, otomobil çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Bahçeşehir'de 12 dakika uğraşın ardından kepengi ve kapıyı kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüphelilerin yaptığı hırsızlıkların 10 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece'de 12 ile 21 Temmuz arasında meydana hırsızlıklar üzerine soruşturma açıldı. Organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için hırsızlık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da hırsızlık şebekesine operasyon

Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan, otomobil çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Bahçeşehir'de 12 dakika uğraşın ardından kepengi ve kapıyı kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüphelilerin yaptığı hırsızlıkların 10 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece'de 12 ile 21 Temmuz arasında meydana hırsızlıklar üzerine soruşturma açıldı. Organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için hırsızlık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KUYUMCUDAKİ HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Bahçeşehir'de bir kuyumcuyu soyan şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Görüntülerde sabaha karşı 04.52'de kuyumcunun önüne gelen hırsızların ellerindeki levye ile yaklaşık 12 dakika boyunca uğraştıktan sonra içeri girmeyi başardıkları görüldü. Kuyumcunun güvenlik kameralarına içerde de yansıyan şüphelilerin bir kaç dakika içinde vitrinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını yanlarındaki getirdikleri torbalara doldurdukları, çalacak bir şey kalmayınca hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cumhuriyet savcılığından aldıkları izinle şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece'de belirlenen 7 adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Ömer Y. (23), Mükail K.(25) ve Muhammet O.(19) polis ekipleri tarafından yakalandı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramada kurusıkıdan bozma bir tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Mükail K.?nın daha önceden 27, Ömer Y.?nin 12, Muhammet O.?nun ise 20 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 5 işyerinden hırsızlık, 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 10 olay gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin toplam 10 milyon değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.