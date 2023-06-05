İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir motosiklet tamircisinin depo olarak kullandığı yerde yaptıkları baskında 11 adet çalıntı motosiklet, 25 adet parçalara ayrılmış ve satışa hazır motosiklet parçaları ile birlikte 14 tane şasi numarası silinmiş motor bloğu buldu. Motosiklet tamircisi tutuklandı.

Tamircinin deposundan onlarca çalındı motosiklet çıktı

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Oto Hırsızlık polislerinden motor hırsızı tamirciye baskın

İSTANBUL - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bir depoya yapılan baskında 11 adet çalıntı motosiklet, 25 adet ise parçalara ayrılmış ve satışa hazır motosiklet parçaları ile birlikte 14 tane şasi numarası silinmiş motor bloğu bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Rıdvan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul genelinde çalınan motosikletlerin bulunup sahiplerine teslim edilmesine ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Görevlileri geçtiğimiz gün bir operasyon düzenledi. Sancaktepe'de bir motosiklet tamircisinin depo olarak kullandığı yere baskın yapan ekipler onlarca çalıntı motosiklet parçası ve motosiklet ele geçirdi. Bu çerçevede adreste 11 adet henüz parçalanmamış motosiklet, 14 adet motor numarası taşlanarak yok edilmiş çeşitli markalarda motor bloğu, 25 adet ise parçalanmış olarak düşünülen motosiklet parçası bulundu.

Motosikletleri çalmadan önce sinyal kesmiş

Ayrıca adreste yapılan detaylı aramalarda Şase - motor numarası yazmada kullanılan numaratör, çok sayıda çalıntı olarak değerlendirilen muhtelif motosiklet parçaları ve grenajları bulundu. Ayrıca şüphelilerin motosiklet çalma esnasında motosikletlerde bulunan GPS sistemlerinde sinyal kesici olarak kullanıldığı değerlendirilen cihaz da bulundu.

Motosiklet tamircisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen ve benzer suçlardan 23 kaydı olan Rıdvan F.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan operasyonla ilgili polisin baskın anı ve tamircinin bir motosikleti çalma anı kameralara yansıdı.

Operasyonda ele geçirilen motosikletler ise Ataşehir'de emniyete bağlı bir otoparkta sergilendi.

Çalınan motosikleti polis tarafından bulunan Onur Uyandı, "Akşam motosikletimi evin önüne bıraktım. Sabah uyandığımda motosikletinin olmadığını fark ettim. Polise haber verdim. Oto hırsızlığı büro amirliği titiz bir çalışma yaparak, 15 günün ardından bulundu" dedi.

Fatih Karaman, "Bazı motosikletler kurbanlık koyun gibiydi. Motosikletim iş yerimin önünden çalındı. Çok müşkül durumdaydım. Çok üzgündüm. Bu durumla ilgili çok fazla mağdur insan var. Onların da imdadına yetiştikleri için çok teşekkür ederim. Disk kilidi vardı üzerinde ona güvendim ama hata yaptım. Buradan diğer Motorculara sesleniyorum disk kilidine güvenmesinler. Benim motosikletimi çalmaları 1 dakika sürdü. Gece iki üç saatlerini çok seviyor hırsızlar zaten.