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Son Dakika | Konya'da tırların akülerini çalan 2 kişi tutuklandı

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Son Dakika | Konya'da tırların akülerini çalan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Konya'da park halindeki tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya'da park halindeki tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, tırların akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin birçok suçtan kaydı bulunan Ahmet T. ile Ahmet R. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, dört tırdan 8 akü çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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