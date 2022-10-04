Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de çalınan 4 motosiklet bulundu

Kayseri haberleri: Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı motosiklet çalınması olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı motosiklet çalınması olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlerin şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentin çeşitli mahallelerden çalınan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu çok sayıdaki kamera kayıtlarının izlenmesi ile tespit edilen H.G., çaldığı 3 motosiklet ile birlikte yakalandı. H.G. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca, ekiplerce yapılan uygulamalarda; çalıntı olan bir motosikletin şase ve motor numarasını silerek kullanan T.A. da yakalandı. Çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ