Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de çalınan 4 motosiklet bulundu
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Kayseri haberleri: Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı motosiklet çalınması olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı motosiklet çalınması olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlerin şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentin çeşitli mahallelerden çalınan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu çok sayıdaki kamera kayıtlarının izlenmesi ile tespit edilen H.G., çaldığı 3 motosiklet ile birlikte yakalandı. H.G. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Ayrıca, ekiplerce yapılan uygulamalarda; çalıntı olan bir motosikletin şase ve motor numarasını silerek kullanan T.A. da yakalandı. Çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ