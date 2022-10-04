Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de çalınan 4 motosiklet bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kayseri 3. sayfa: Kayseri'de çalınan 4 motosiklet bulundu

Kayseri haberleri: Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı motosiklet çalınması olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı motosiklet çalınması olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlerin şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentin çeşitli mahallelerden çalınan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu çok sayıdaki kamera kayıtlarının izlenmesi ile tespit edilen H.G., çaldığı 3 motosiklet ile birlikte yakalandı. H.G. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca, ekiplerce yapılan uygulamalarda; çalıntı olan bir motosikletin şase ve motor numarasını silerek kullanan T.A. da yakalandı. Çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title