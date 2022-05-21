Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Haberler

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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 farklı olayın şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Ayrıca demir çaldığı belirlenen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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