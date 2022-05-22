Bit pazarında denetim yapıldı - Haberler

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Bit pazarında denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bit pazarında denetim yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında denetim yaptı. 2 ekip olarak yapılan denetimlerde 20 satıcı ve toplam 45 şahıs sorgulandı.

Denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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