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Son dakika haberi! İstanbul'da "Örümcek hırsız" kamerada

Son dakika haberi! İstanbul'da 'Örümcek hırsız' kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kağıthane'de duvardan atlayıp 1.5 dakikada 3 kattaki eve giren hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kağıthane'de duvardan atlayıp 1.5 dakikada 3 kattaki eve giren hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin örümcek adam gibi saniyeler içinde duvara tırmandığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüpheli Rahmi E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de gerçekleşen hırsızlık olayında Gültepe ve Çağlayan'da bulunan iki ayrı adrese giren şahıslar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. Hırsızların eve girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. Gültepe'de 3. Kattaki eve örümcek adam gibi saniyeler içinde tırmanan hırsızın görüntüsü ise hayrete düşürdü. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Rahmi E. (19) ve Cigerhun S. (17)'yi gözaltına aldı. 2 Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kağıthane 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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