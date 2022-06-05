Oto pazarı ve galericiler denetlendi - Haberler

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Oto pazarı ve galericiler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oto pazarı ve galericiler denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, işlenebilecek suçların önüne geçilebilmesi için oto pazarı ve galericilerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, işlenebilecek suçların önüne geçilebilmesi için oto pazarı ve galericilerde denetim yapıldı.

İl genelinde meydana gelebilecek 'Oto Hırsızlığı', 'çenç yapılan otoların alınıp satılması' ile ilgili olarak pazar günleri kurulan oto pazarı ve galericiler sitesinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde toplam 137 araç ve 46 şahıs sorgulandı. Denetimlerde herhangi suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

Ekiplerce ayrıca; konu ile ilgili olarak vatandaş ve esnaflara cenç ve çalıntı otolarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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