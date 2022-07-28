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Son dakika haber: Araç hırsızları polisten kaçamadı

Son dakika haber: Araç hırsızları polisten kaçamadı

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da polisi 3 ayrı otomobili çalarak kayıplara karışan hırsızları yüzlerce kamera görüntülerini izleyerek yakaladı.

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Konya'da polisi 3 ayrı otomobili çalarak kayıplara karışan hırsızları yüzlerce kamera görüntülerini izleyerek yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Büyüksinan Mahallesinde 3 otomobilin çalınması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinde yüzlerce kamerayı inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları tespit etti. Yapılan çalışmalarda 3 adet suç kaydı olan E.Y. (26), 6 adet suç kaydı olan M.Y. (29) ve 11 adet suç kaydı olan H.Y. (25) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan 3 araçtan 2'si bulunarak sahibine teslim edilirken 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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