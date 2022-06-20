Kayseri'de 6 hırsızlığın 4 şüphelisi yakalandı KAYSERİ'de, son 2 günde 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. KAYSERİ'de, son 2 günde 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.R., T.T., E.K. ve B.İ.'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde hırsızlık için villanın bahçesine girdiği belirlendi. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 4 otomobil hırsızlığı ile 1 otomobilden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan 4 şüphelinin, hırsızlık için girdikleri villa bahçesinden görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin bahçede garajdaki eşyaları çalmaya çalıştıkları görüldü. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

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