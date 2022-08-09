Hırsızlık anı kameraya yansıdı Adıyaman'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Adıyaman'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de 5 katlı bir binanın 2'inci katında E.A'ya ait evden çeşitli inşaat malzemeleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S. ile F.D. gözaltına aldı. Öte yandan sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aldıkları malzemelerle olay yerinden kaçtıkları görüldü. Güncel AA / Orhan Pehlül Hırsızlık Büro Amirliği Adıyaman Güncel Haberler

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