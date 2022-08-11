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Son dakika haber... Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber... Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak olayın şüphelisinin hırsızlık suçundan aranması olan A.A. (27) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının, saklandığı adreste hırsızlıktan elde ettiği değerlendirilen 2 bin lira ile 1 televizyon, 2 senet, 1 çek ve hoparlöre el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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