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Çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalandı

Mersin'de ikametten hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi, çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Mersin'de ikametten hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi, çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin D.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yapılan çalışmayla kadını yakalayan ekipler, ikametten çalınan 70 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını da ele geçirdi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli kadın, adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Akdeniz Mersin 3. Sayfa Haberler

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