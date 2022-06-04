Çalınan 60 metrelik iletişim kablosu hurdacıda çıktı - Haberler

Kayseri'de polis ekipleri ile tarafından yapılan denetimlerde 10 hurdacı faaliyetten men edilirken, çalıntı 60 metrelik iletişim kablosu da hurdacı da çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurda toplayıcılığı yapan adreslere yönelik Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile 29 adreste uygulama yaptı. Denetimlerde 10 işyerinin mühürlenerek faaliyetten men edilirken, 11 işyerinin ruhsatsız olarak faaliyetine devam etmesinden dolayı ihtarname tanzim edildi.

Ayrıca, 8 işyerine mühür bozmadan dolayı işlem yapılırken, 1 işyerine ise 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı. Bu iş yerinde yapılan aramada ise çalıntı 60 metre iletişim kablosu bulunarak ilgili kuruma teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa