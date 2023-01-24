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Altın kızlar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Altın kızlar yakalandı

Denizli'de son zamanlarda girdikleri evlerden genellikle altın çalan hırsızlardan 3'ü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Denizli'de son zamanlarda girdikleri evlerden genellikle altın çalan hırsızlardan 3'ü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Denizli'de son zamanlarda evden altın çalındığı ihbarları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlardan 3'ünün kimliğini belirleyerek peşlerine düştü. Bir taksiye bindikleri tespit eden ekipler, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Hırsız N.A., N.U. ve A.İ., ekipleri görünce dışarı çıkarılırken, takside ve yolda şüphelilerin çalınan malzemeleri atma riskine karşın arama yapıldı. Yapılan arama çerçevesinde aranması olan hırsızlar, ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kapıları test ederek hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması ardından güvenlik güçleri, vatandaşların evlerinden kısa süreliğine de olsa ayrılacakları zaman kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Denizli 3. Sayfa Haberler

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