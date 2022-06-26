10 SANİYEDE FAR HIRSIZLIĞI KAMERADA İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan 5 kişilik çete yakalandı. İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan 5 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin bir otomobilin iki farını 10 saniye içinde çalarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 35 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği, son günlerde yaşanan otomobil farı hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çok sayıda otomobil farı çalan şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. POLİS BİLE ŞAŞIRDI Şüphelilerin hırsızlıklarından birinin yansıdığı güvenlik kamera görüntüsü, polisleri bile şaşırttı. Kullandıkları araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, araçtan inerek 10 saniye içinde otomobil farlarını sökerek kaçtı. Görüntülerde hırsızların kısa süre içinde araçtan inip, hırsızlığı gerçekleştirip, çaldıkları farları araca yükleyip kaçtıkları görüldü. Polis bu görüntüleri kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda Bağcılar ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında yakalanan Önder Ç.(20), Atilla S.(19), Can A.K.(22), Özkan K.(20), Mehmet C.V.(23) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Polisin şüphelilerle ilgili 35 ayrı otomobil far hırsızlığı suçundan dosya hazırladığı öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü dökümü: ------------------------ -Şüphelilerin adliyeye sevki -Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamera görüntüleri Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Güncel Haberler

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