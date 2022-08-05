Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı

Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şüphelisi şahıs en son çaldığı biber makinesiyle yakayı ele verdi.

 - Güncelleme:

Osmaniye'de birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şüphelisi şahıs en son çaldığı biber makinesiyle yakayı ele verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Alibekirli Mahallesi'nde çalınan biber çekme makinesinin bulunması için çalışma başlattı. Makinenin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler biber çekme makinesini çalan şahsın E.B. odluğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonrası adresi belirlenen şüpheli şahıs yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adreste yapılan aramada çalınan biber makinesi bulunamazken şahsın makineyi Hacı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan bir işyerine sattığı belirlendi. Geri alınan makine sahibine teslim edilirken E.B. isimli şahsın 2 adet motorlu testere, 1 adet pasta-cila makinesi, 1 adet araç aküsü, 1 adet fırın, 1 adet bisiklet ile 1 adet ağaç hızarı tezgahı çaldığı tespit edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title