Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbisinde Seyirci Alınmıyor Mu?

Fenerbahçe, Medipol Başakkent ile oynadığı maçta kale arkası tribününden Volkan Babacan'a atılan maddeler sebebiyle PFDK'dan ceza aldı.





FutbolArena – Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı Medipol Başakkent maçı sebebiyle PFDK'dan ceza aldı.



İkinci yarının hemen başta Mediool Başakkent kalecisi Volkan Babacan'a kale arkasından atılan maddeler yüzüne isabet etmiş ve milli kaleci yere yığılmıştı.



PFDK, bu olaydan kaynaklı Fenerbahçe kulübüne 100 Bin TL para cezası ve Okul Açık D bloka giriş yapan seyircilerin kartlarını bloke etme cezası verdi.



Ancak bu ceza Fenerbahçe'yi bir bakıma sevindirdi. PFDK, Fenerbahçe'ye Okul Açık D Blok'a 1 maçlık giriş cezası verdi. Beşiktaş derbisini seyircisiz oynama olasılıki kalmadı



PFDK'nın Açıklaması;





FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.