Demet Akalın muamma sahnesinde Covid-19 kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan Muamma, ödüllü şeflerin ellerinden Türk ve dünya mutfağının harika lezzetleri ve eğlencesi ile sezona iddialı bir giriş yapıyor.

Perşembe (16 Temmuz) akşamı Muamma sahnesinde sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanan Demet Akalın; 'Aylardır İstanbu'da sahneye çıkmıyordum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Muamma'yı da gezerek burada çıkmaya karar verdim. Hem çok kaliteli hem de tüm kurallara uyulduğunu görünce tamam dedim' diye konuştu. Yaz boyunca Deniz Seki, Rober Hatemo, Haktan, Altay, Deha Bilimlier, İlyas Yalçıntaş ve Derya Bedavacı gibi isimleri de ağırlayacak olan Muamma, bu yaza damgasını vuracak.





Kaynak: Snob Magazin