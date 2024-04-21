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2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

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2024 Survivor yarışmasıyla ilgili merak edilenler gündemde. Birleşme partisinin ne zaman olacağı ve takımların karışıp karışmayacağı konusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da büyük bir merak konusu.

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar, birleşme partisinde sahneye çıkarak şarkı söyleyecek. Yarışmacıların performanslarını da Dominik'e giden Demet Akalın değerlendirecek. Peki, 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

OYLAMA NASIL OLACAK?

Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek. Birleşme partisi için özel hazırlanan yarışmacılar, tek tek sahneye çıkarak şarkı söylerken onları da Demet Akalın değerlendirecek. Yarışma hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı "Bu sene bir değişiklik yaptık ve seyircimize de oylatacağız. Yarışmacımız, seyircimizin oyuyla kazanacak" ifadelerini kullanıyor. Eşinden boşanan Sercan'ın "Yokluğunda" şarkısını söylemesine sessiz kalamayan Akalın "Sen şarkının çok içindesin. Birine gönderme mi yaptın şarkıyla anlamadım" diyor. Sercan ise gülerek "O kendisini biliyor desek" karşılığını veriyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ

2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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