Demet Akalın'ın bindiği tekne battı... Ünlü şarkıcı korku dolu o anları anlattı

MUĞLA - Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinanın iskelesine çarparak battı. Kaza esnasında başından hafif şekilde yaralanan ünlü sanatçı, korku dolu anları anlatı.

Aydın'ın Didim ilçesinde vereceği konser için Bodrum'dan Didim'e deniz yoluyla gitmeye çalışan Demet Akalın'ın bindiği tekne, Yalıkavak Marina'da iskeleye çarptı. Akalın ve beraberindekiler çevredekiler tarafından kurtarılırken 8 metrelik fiber tekne, kısa süre içerisinde sulara gömüldü. Başından hafif şekilde yaralanan Akalın, konserini iptal etmeyip hayranlarının karşısına çıktı.

Didim'den karayolu ile Bodrum'a dönen ünlü sanatçı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Akalın, şunları dile getirdi;

"İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Çok yurtdışından gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye. Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a. Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı, bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Oradaki bir eczaneden yardım geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun."