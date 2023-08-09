Demet Akalın konseriyle son bulan Dünya Düzce Günleri

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri etkinliği, Demet Akalın konseriyle sona erdi. Şarkıcı, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu ve performansına ritim tutan kalabalığa eşlik etti. Etkinlik kapsamında sosyal medyada yapılan her bir paylaşım için sokak hayvanlarına yem alındı.