Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği 'Gel Konuşalım' programında, geçmişte çok yakın olduğu arkadaşı Zuhal Topal ile neden konuşmadıklarını izleyicilere açıkladı. ZUHAL TOPAL HAMİLE Mİ? Demet Akalın ne dedi, neden küstüler? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL HAMİLE Mİ?

Demet Akalın, Gel Konuşalım programında sunuculuk yaparken, 10 yıldır aralarında küslük olduğunu açıkladığı Zuhal Topal ile ilişkisini seyircilerle paylaştı. Demet Akalın, geçmişte yakın arkadaşı olan Zuhal Topal ile aralarında 10 yıldır konuşmadıklarını açıklarken yaşananları şu şekilde aktardı: "Zuhal Topal da benimle 10 senedir konuşmuyor... Biz eskiden çok iyiydik, 4-5 aile bir araya gelir, görüşürdük falan..."

DEMET AKALIN İLE ZUHAL TOPAL NEDEN KÜSTÜ?

Demet Akalın, bir konser sırasında gazetecilerle konuşurken 'Zuhal de hamile' dediğini ancak bu durumun Zuhal Topal'ın tepkisine neden olduğunu belirtti. "Vay efendim, daha annemlere bile söylemeden söylersin" gibi tepkiler aldığını söyleyen Akalın, yaşanan bu durum üzerine özür dilediğini ifade etti.

Demet Akalın, şu anda Zuhal Topal'ı gördüğünde iftarda 'merhaba' demediğini ve Allah'ın selamını almadığını ifade etti. Ayrıca bir cenazede selam verdiğinde 'merhaba' dediğini ancak karşılık alamadığını belirtti. Bu durum üzerine bir daha selam vermemeye karar verdiğini vurguladı.